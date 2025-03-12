18 заведений Ростовской области претендуют на независимую ресторанную премию

Имена лучших заведений станут известны в апреле этого года. Напомним, что это независимая ресторанная премия, которая была основана Ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. Премия формирует итоговые списки на основе тайного голосования широкой коллегии экспертов, включающей профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представителей специализированной прессы.