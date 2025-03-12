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18 заведений Ростовской области претендуют на независимую ресторанную премию

В 2025 году 18 заведений Ростовской области вошли в лонг-лист ресторанной премии.

Источник: Комсомольская правда

Больше десяти заведений Ростова претендуют на независимую ресторанную премию. Об этом сообщили на официальном сайте премии.

Так, в лонг-лист вошли 18 ресторанов из донского региона — 13 ростовских и два азовских ресторанов. Всего в предварительном списке оказались 600 заведений из разных городов России. Отметим, что лонг-лист — это первый этап премии. Далее эксперты определят финалистов и победителей конкурса.

Имена лучших заведений станут известны в апреле этого года. Напомним, что это независимая ресторанная премия, которая была основана Ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. Премия формирует итоговые списки на основе тайного голосования широкой коллегии экспертов, включающей профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представителей специализированной прессы.