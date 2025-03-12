Самарцев предупредили о возможных задержках самолетов из-за тумана

Утром 12 марта Самарскую область окутал густой туман. Ограниченная видимость отмечается и в самарском аэропорту Курумоч. Из-за этого прилет и вылет некоторых рейсов могут задержать, предупредили в минтрансе Самарской области.
— Просим уточнять фактическое время выполнения рейсов в авиакомпании, — прокомментировала пресс-служба министерства.
Судя по онлайн-табло Курумоча, пока все самолеты прилетают и улетают по расписанию. Но на фотографиях, предоставленных минтрансом, видно, что на аэропорт опустился туман.