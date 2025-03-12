Три омских предприятия заставили через суд снизить выбросы в воздух

Омский межрайонный природоохранный прокурор через суд обязал три предприятия снизить выбросы в атмосферу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха были найдены на трех предприятиях — ООО «Калачинский инкубатор», ООО «ПолиПроПак», ООО «Фортуна».
«Выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией неучтенных источников выбросов (ООО “Калачинский инкубатор”, ООО “ПолиПроПак”), а также непроведением инвентаризации источников и мероприятий по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий (ООО “Фортуна”)», — отметили в надзорном ведомстве.
Прокурор подал иски с требованием обязать компании устранить нарушения, разработать необходимую экологическую документацию и принять меры по снижению выбросов в воздух. Все иски были удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений суда проконтролирует надзорное ведомство.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в водоемах Омской области нашли высокое загрязнение марганцем. Концентрация вещества превысила предельно допустимую в реках Омь и Шиш.