Три омских предприятия заставили через суд снизить выбросы в воздух

«Выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией неучтенных источников выбросов (ООО “Калачинский инкубатор”, ООО “ПолиПроПак”), а также непроведением инвентаризации источников и мероприятий по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий (ООО “Фортуна”)», — отметили в надзорном ведомстве.