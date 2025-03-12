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В Иркутской области более 200 детей вернулись в родные семьи за два месяца

В регионе продолжает действовать специальный проект «Вызов».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье действует специальный проект «Вызов». Как сообщила КП-Иркутск Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, он направлен на вопросы сохранения семей и снижение числа детей, живущих в социальных учреждениях.

Так за прошедшие два месяца 223 ребенка удалось вернуть в их родные семьи, восстановлены родительские права для восьми родителей, еще для четырех — сняли ограничения. Отметим, пяти семьям, находящимся в кризисной ситуации, оказали адресную помощь на сумму более 400 тысяч рублей, это значит, что дети получили возможность остаться дома.

— Главное — помочь семье справляться с трудностями, которые у нее возникли. Важно, чтобы они не боялись обратиться за помощью, — прокомментировала Татьяна Афанасьева.

Работа будет продолжаться, специалисты направят все силы на то, чтобы права несовершеннолетних были соблюдены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на лекарственную терапию вирусного гепатита выделили более 200 миллионов в Иркутской области. Благодаря этому удалось добиться снижения показателей по уровню заболеваемости.