В Иркутской области более 200 детей вернулись в родные семьи за два месяца

Так за прошедшие два месяца 223 ребенка удалось вернуть в их родные семьи, восстановлены родительские права для восьми родителей, еще для четырех — сняли ограничения. Отметим, пяти семьям, находящимся в кризисной ситуации, оказали адресную помощь на сумму более 400 тысяч рублей, это значит, что дети получили возможность остаться дома.