В Иркутской области более 200 детей вернулись в родные семьи за два месяца

В Приангарье действует специальный проект «Вызов». Как сообщила КП-Иркутск Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, он направлен на вопросы сохранения семей и снижение числа детей, живущих в социальных учреждениях.
Так за прошедшие два месяца 223 ребенка удалось вернуть в их родные семьи, восстановлены родительские права для восьми родителей, еще для четырех — сняли ограничения. Отметим, пяти семьям, находящимся в кризисной ситуации, оказали адресную помощь на сумму более 400 тысяч рублей, это значит, что дети получили возможность остаться дома.
— Главное — помочь семье справляться с трудностями, которые у нее возникли. Важно, чтобы они не боялись обратиться за помощью, — прокомментировала Татьяна Афанасьева.
Работа будет продолжаться, специалисты направят все силы на то, чтобы права несовершеннолетних были соблюдены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на лекарственную терапию вирусного гепатита выделили более 200 миллионов в Иркутской области. Благодаря этому удалось добиться снижения показателей по уровню заболеваемости.