Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за ремонта путей временно отменят часть электричек

Расписание будет изменено с 17 марта по 4 апреля.

В донском регионе из-за ремонта железнодорожных путей на участках Миллерово — Тарасовка и Лихая — Ростов на несколько дней изменится график движения электричек. Как пояснили в Северо-Кавказской железной дороге, ограничения будут действовать две недели, с понедельника, 17 марта, по пятницу, четвёртое апреля.

В частности, временно отменяются электропоезда Глубокая — Лихая с отправлением в 6:04, Лихая — Новомихайловская с отправлением в 7:23; Новомихайловская — Лихая с отправлением в 8:19;

Начиная с 16 марта по третье апреля не будет работать электричка Лихая — Глубокая с отправлением в 20:23.

Кроме того, несколько дней (18−20 марта, 24—25 марта и 27 марта) не будет электричек сообщением Ростов — Лихая в 7:40 и обратной электрички в 15:26.

Напомним, в среду, 12 марта, из-за матча футбольного клуба «Ростов» с «Зенитом» на «Ростов Арене» изменится схема работы семи автобусных маршрутов.