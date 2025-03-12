В Ростовской области из-за ремонта путей временно отменят часть электричек

В донском регионе из-за ремонта железнодорожных путей на участках Миллерово — Тарасовка и Лихая — Ростов на несколько дней изменится график движения электричек. Как пояснили в Северо-Кавказской железной дороге, ограничения будут действовать две недели, с понедельника, 17 марта, по пятницу, четвёртое апреля.