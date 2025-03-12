В Ростовской области из-за ремонта путей временно отменят часть электричек

В донском регионе из-за ремонта железнодорожных путей на участках Миллерово — Тарасовка и Лихая — Ростов на несколько дней изменится график движения электричек. Как пояснили в Северо-Кавказской железной дороге, ограничения будут действовать две недели, с понедельника, 17 марта, по пятницу, четвёртое апреля.
В частности, временно отменяются электропоезда Глубокая — Лихая с отправлением в 6:04, Лихая — Новомихайловская с отправлением в 7:23; Новомихайловская — Лихая с отправлением в 8:19;
Начиная с 16 марта по третье апреля не будет работать электричка Лихая — Глубокая с отправлением в 20:23.
Кроме того, несколько дней (18−20 марта,
Напомним, в среду, 12 марта, из-за матча футбольного клуба «Ростов» с «Зенитом» на «Ростов Арене» изменится схема работы семи автобусных маршрутов.