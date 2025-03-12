В Самарской области с 1 апреля ограничат движение большегрузов

Кроме того, с 20 мая по 31 августа вступит в силу ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Большегрузам, «нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ», нельзя будет ездить по межмуниципальным и региональным трассам, если дневной воздух раскалится до +32 градусов и более.