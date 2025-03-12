В Самарской области с 1 апреля ограничат движение большегрузов

С 1 по 30 апреля будет действовать временное ограничение для транспорта с осевой нагрузкой на каждую ось более 7 тонн. Большегрузам нельзя будет передвигаться по дорогам регионального и межмуниципального значения в Самарской области.
Кроме того, с 20 мая по 31 августа вступит в силу ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Большегрузам, «нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ», нельзя будет ездить по межмуниципальным и региональным трассам, если дневной воздух раскалится до +32 градусов и более.
«Движение таких транспортных средств по дорогам с асфальтобетонным покрытием разрешается в период с 22:00 до 10:00», — отмечается в приказе министерства.
Ограничения не распространятся на участках дорог: Самара-Бугуруслан (км 31+245 — км 31+395) в Волжском районе и Кинеле; на Красноглинском шоссе, от моста через реку Сок до Волжского шоссе (км 7+008 — км 6+858) в Самаре; на участке Обход с. Красный Яр (км 7+250 — км 7+750) в Красноярском районе; на обходе Тольятти.
Кроме того, под ограничение не попадут и некоторые виды транспорта: пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки пищи, животных, лекарств, медицинского кислорода, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧС;
транспортировка дорожной техники; транспорт федеральных, региональных органов исполнительной власти, медицинской и спасательной служб, пожарных
В соответствии с приказом АО «АСАДО» должно обеспечить своевременную установку и демонтаж временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств.