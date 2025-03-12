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Весной легче прожить без света: Кто из жителей Кишинева останется без электричества на целый день — публикуем адреса

В среду, 12 марта, будут проводиться необходимые профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

Отключения электричества запланированы в среду, 12 марта, в трёх секторах Кишинёва. Публикуем список адресов.

Ботаника:

  • Куза-Водэ, ⅙ — с 08:50 до 17:00.
  • Куза-Водэ, 25/5 — с 14:00 до 17:00.

Буюканы:

  • И. Крянгэ, 1, 1/1, ⅓, 3, Шт. чел Маре, 171/1, Букурией, 1, ⅙, 3, 5, 13A, 18/2, 20, 999, Коломна, 171, M. Витязул, 1, 1A, 9999, М. Дософтей, 142, 144 — с 09:50 до 17:00.

Центр:

  • М. Г. Бэнулеску-Бодони, 41−47, 999, Шт. чел Маре, 100, 103, 148, 150, пер. Театральный, 2−6, 3−15 — с 09:30 до 17:00.
  • Шт. чел Маре, 3 — с 09:00 до 14:00.
  • Др. Виилор, 28 — с 09:30 до 14:00.