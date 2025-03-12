Московские набережные начали готовить к открытию навигации

«С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую», — рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включает работы по очистке и ремонту сооружений.
«Проведем пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновим сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений», — пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.