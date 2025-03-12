Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские набережные начали готовить к открытию навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую», — рассказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включает работы по очистке и ремонту сооружений.

«Проведем пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновим сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений», — пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.