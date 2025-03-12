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В Симферополе пройдут бесплатные экскурсии

В Симферополе проведут бесплатные экскурсии 18 марта.

Источник: Комсомольская правда

В годовщину воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, в Симферополе проведут бесплатные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Симферопольцев приглашают на бесплатные инфотуры «Крымская весна». Они приурочены к годовщине воссоединения Крыма с Россией. На этих мероприятия горожане узнают о знаковых событиях новейшей истории полуострова и Симферополя. Им расскажут о ходе референдума 2014 года и воссоединении Крыма с Россией, а также об успехах развития региона за 11 лет.

Первый инфотур начнется в 10 утра в сквере Победы. Его продолжительность составит полтора часа. Второй инфотур стартует в полдень на том же месте. Он продлится два часа.