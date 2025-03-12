В Симферополе пройдут бесплатные экскурсии

Симферопольцев приглашают на бесплатные инфотуры «Крымская весна». Они приурочены к годовщине воссоединения Крыма с Россией. На этих мероприятия горожане узнают о знаковых событиях новейшей истории полуострова и Симферополя. Им расскажут о ходе референдума 2014 года и воссоединении Крыма с Россией, а также об успехах развития региона за 11 лет.