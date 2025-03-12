Воронежцы переживают за уток в Центральном парке

В управлении экологии успокоили, что за птиц тревожиться не стоит: орнитологи Центра охраны животных «Наша природа» воспалительного процесса не заметили, травмы имеют давний характер, и дикие утки к ним адаптировались. Они спокойно летают, ищут корм, плавают в озере — никакой угрозы их жизни нет.