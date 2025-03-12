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Воронежцы переживают за уток в Центральном парке

Специалисты успокоили, что с птицами все в порядке.

Источник: мэрия Воронежа

Воронежцы, гуляющие в Центральном парке обеспокоились здоровьем уток, которые остались на зимовку в открытом озере, заметив у некоторых пернатых повреждения лап.

В управлении экологии успокоили, что за птиц тревожиться не стоит: орнитологи Центра охраны животных «Наша природа» воспалительного процесса не заметили, травмы имеют давний характер, и дикие утки к ним адаптировались. Они спокойно летают, ищут корм, плавают в озере — никакой угрозы их жизни нет.

Специалисты посоветовали сосредоточиться на том, чтобы не усложнять жизнь птиц неправильным кормлением. Приносить уткам хлебом и изделия из муки не рекомендуется. Лучше угощать пернатых зерновыми, крупами, свежими овощами.

В случае, если заметили нуждающееся в помощи дикое животное или птицу, сообщите об этом администрации парка или в группу Центра охраны животных «Наша природа».