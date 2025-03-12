В Уфе стоимость погребения умерших достигла 10,5 тысяч рублей

Администрация Уфы утвердила тарифы на погребение граждан, не имеющих родственников. Соответствующее решение закреплено постановлением мэра города Ратмира Мавлиева, вступившим в силу 1 февраля текущего года. Сумма компенсации за ритуальные услуги для данной категории составит 10 540,17 рублей с учетом уральского коэффициента.
Профильные организации, занимающиеся похоронными услугами, предоставляют комплекс мероприятий, включающий:
— Подготовку документации (без взимания платы);
— Облачение в погребальные одежды (742,29 ₽);
— Обеспечение гробом (2 015,94 ₽);
— Транспортировку тела к месту захоронения (3 024,98 ₽);
— Проведение погребальной церемонии (4 756,96 ₽).
Действующий ранее нормативный акт от 20 марта прошлого года, регулировавший стоимость данных услуг, официально признан утратившим силу.
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