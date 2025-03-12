Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием

«Дорогие друзья, коллеги, вот уже 10 лет как мы работаем в Крыму. Медиагруппа “Россия сегодня” стала первым государственным СМИ нашей страны, которая открыла на полуострове после воссоединения масштабное представительство: радиостанцию, пресс-центр, информационный сайт и работу в социальных сетях. Принимая это решение, мы исходили из того, что Крым наш, это всерьез и надолго, но угроз впереди, в том числе информационных, будет много, а мы в деле», — сказал Киселев в видеообращении.