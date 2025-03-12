МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием и заявил, что открыть представительство медиагруппы на полуострове десять лет назад было верным шагом.
«Дорогие друзья, коллеги, вот уже 10 лет как мы работаем в Крыму. Медиагруппа “Россия сегодня” стала первым государственным СМИ нашей страны, которая открыла на полуострове после воссоединения масштабное представительство: радиостанцию, пресс-центр, информационный сайт и работу в социальных сетях. Принимая это решение, мы исходили из того, что Крым наш, это всерьез и надолго, но угроз впереди, в том числе информационных, будет много, а мы в деле», — сказал Киселев в видеообращении.
Он подчеркнул, что крымский коллектив при поддержке всей большой команды медиагруппы демонстрирует профессионализм, преданность делу и родной стране.
«История подтверждает верность того шага. Сегодня наша аудитория как у радио, так и у сайта, в социальных сетях многомиллионная. Это не только Крым, но и вся Россия, а еще Белоруссия, Казахстан, Германия и, конечно, Соединенные Штаты», — отметил Киселев.
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» в поздравлении выразил благодарность руководству Крыма за неизменную поддержку.
«Глубокая признательность каждому, кто причастен к написанию современной летописи Крыма. Эта работа, тем более в военное время, требует профессиональной стойкости, таланта, человеческой мужественности и душевного благородства. Наша благодарность безмерна. Поздравляю с первым десятилетием, так держать, победа будет за нами», — добавил он.