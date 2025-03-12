Овечкин отказался от гола, чтобы белорус Протас сделал хет-трик за «Вашингтон»

Александр Овечкин отказался от гола, который приблизил бы его к рекорду Уэйна Гретцки, чтобы его партнер по «Вашингтону» белорус Алексей Протас сделал первый в жизни хет-трик в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 7:4.
Игра шла с переменным успехом и была равной до 14-й минуты третьего периода, когда Ник Дауд вывел «Вашингтон» вперед 5:4, а на 19-й минуте Бювиллье развил преимущество гостей — 6:4. Окончательную точку в матче поставил Алексей Протас, забив в пустые ворота.
Белорус сделал свой первый хет-трик в НХЛ. Сначала он в первом периоде с передачи Овечкина сравнял счет — 2:2, а в третьем периоде вывел свою команду вперед — 4:3.
А третий гол Протаса получился особенным по своей драматургии. В этом сезоне Александр Овечкин немало забил в пустые ворота, когда соперник менял вратаря на шестого полевого игрока. Мог он сделать это и сейчас. Тем более, Овечкину очень нужны голы, чтобы превзойти Гретцки.
За считанные секунды до сирены Александр получил шайбу в своей зоне и имел возможность прицельно бросить. Но он отдал на Протаса в среднюю зону и Алексей поразил ворота за 17 секунд до сирены.
Это первый хет-трик Протаса в карьере, а у Овечкина ассистентский хет-трик.
В сезоне у Протаса 58 очков (28 голов и 30 передач) в 65 матчах. Чтобы превзойти белорусский рекорд по очкам в НХЛ (он сейчас у Егора Шаранговича) Алексею надо набрать два очка, а впереди еще 17 матчей.
Протас отметил благородный поступок Овечкина:
— Я видел взгляд Ови, как он рад за меня. У него приближается нереальное достижение, но он так сыграл. Это все говорит о нем как о товарище по команде, — цитирует белоруса nhl.com.
А Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ, надо еще 9 голов.
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