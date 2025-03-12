Овечкин отказался от гола, чтобы белорус Протас сделал хет-трик за «Вашингтон»

А третий гол Протаса получился особенным по своей драматургии. В этом сезоне Александр Овечкин немало забил в пустые ворота, когда соперник менял вратаря на шестого полевого игрока. Мог он сделать это и сейчас. Тем более, Овечкину очень нужны голы, чтобы превзойти Гретцки.