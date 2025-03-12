Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце — что ждать белорусам

Ученые предупредили белорусов и других жителей Земли о том, что солнечная вспышка такой мощности произошла впервые с 5 марта. Так, 11 марта около 15.00 часов по минскому времени была зафиксирована солнечная вспышка мощности М — предпоследнего класса. Она длилась около трех минут.