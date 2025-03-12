Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце — что ждать белорусам

На Солнце произошла мощная вспышка, сообщили в Институте прикладной геофизики.
Ученые предупредили белорусов и других жителей Земли о том, что солнечная вспышка такой мощности произошла впервые с 5 марта. Так, 11 марта около 15.00 часов по минскому времени была зафиксирована солнечная вспышка мощности М — предпоследнего класса. Она длилась около трех минут.
Также согласно прогнозу космической погоды на 12 марта вспышечная солнечная активность ожидается, в основном, низкая, но возможны вспышки класса М. При этом геомагнитное поле в среду может быть неустойчивым. Также ожидаются ухудшения условий коротковолновой-радиосвязи в отдельные часы суток.
— Радиационная обстановка невозмущенная, — уточнили в институте.
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