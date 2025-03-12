МАРТ скорректировал тарифы на услуги в электроэнергетике

В частности, документом повышаются тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, которые ГПО «Белэнерго» оказывает «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго» и Белорусской АЭС, до Br94,87 за 1 МВт установленной мощности в месяц (ранее было Br87,84 за 1 МВт).