Гоцанюк поручил завершить ямочный ремонт в Крыму до 1 мая

Глава Совмина подчеркнул, что нужно соблюдать сроки заключения контрактов по благоустройству. Руководитель крымского правительства поручил подготовить почву для высадки многолетних насаждений до 1 апреля. По его словам, обрезку деревьев нужно провести с 1 апреля по 10 мая. Председатель Совмина поручил завершить снос деревьев до 1 июня.