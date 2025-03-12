Гоцанюк поручил завершить ямочный ремонт в Крыму до 1 мая

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручил завершить ямочный ремонт в республике до 1 мая. Об этом руководитель регионального правительства сообщил в своем Telegram-канале.
Гоцанюк провел совещание с муниципалитетами. Там обсуждались вопросы, связанные с санитарной очисткой, благоустройством и улучшением инфраструктуры.
Особое внимание уделено проведению ямочного ремонта: крайне важно завершить запланированные работы до 1 мая.
Глава Совмина подчеркнул, что нужно соблюдать сроки заключения контрактов по благоустройству. Руководитель крымского правительства поручил подготовить почву для высадки многолетних насаждений до 1 апреля. По его словам, обрезку деревьев нужно провести с 1 апреля по 10 мая. Председатель Совмина поручил завершить снос деревьев до 1 июня.
«Также до начала лета необходимо привести в порядок газоны», — добавил Гоцанюк.