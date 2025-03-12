Демешин отчитывается перед жителями о решении проблем в рамках «Атласа 27»

В Хабаровском крае проект «Атлас 27», который Дмитрий Демешин презентовал в ходе выборов, стал постоянным рабочим инструментом для решения проблем, озвученных жителями Хабаровского края, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор активно следит за реализацией каждого пункта, чтобы ни одно из обещаний не осталось невыполненным.
Примером успешного выполнения задачи в рамках «Атласа» стало строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Золотой района имени Лазо. Старое здание ФАПа уже не подлежало ремонту, поэтому было решено возвести новый объект по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Теперь, благодаря новому модульному зданию, жители посёлка могут рассчитывать на качественное медицинское обслуживание.
Демешин отметил, что здоровье людей остаётся абсолютным приоритетом, а улучшение доступа к медпомощи в отдалённых населённых пунктах — одна из ключевых задач. Важной особенностью работы над «Атласом 27» является постоянный контроль за выполнением всех поставленных задач, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы.
Губернатор подчеркивает, что проект «Атлас 27» будет продолжаться на протяжении всего его срока, и все проблемы, включённые в этот список, будут доведены до логического завершения.