Записать ребенка в первый класс жители Волгограда и области могут на Госуслугах

После заполнения черновика заявления на Госуслугах школа может запросить оригиналы документов. Приглашение на прием, а после и уведомление о зачислении появятся в личном кабинете родителя. Отказать могут только в случае, если мест в первых классах уже нет. Но если в выбранной школе учится старший брат или сестра, у младшего будет приоритет.