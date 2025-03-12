Записать ребенка в первый класс жители Волгограда и области могут на Госуслугах

Записать ребенка в первый класс теперь можно будет через Госуслуги. Такая возможность у жителей Волгограда и области появится с 17 марта 2025 года. В личном кабинете на портале родители будущих школьников смогут заполнить и сохранить черновик заявления.
— Это значительно упрощает процесс подготовки к подаче заявления в школу, — отмечают в комитете информационных технологий Волгоградской области.
Принимать заявления в первый класс на 2025/2026 учебный год начнут с 1 апреля или ранее, по решению школы. До 30 июня приоритет будет у детей, проживающих по закрепленному за учебным заведением адресу. С 6 июля можно записать ребенка в школу не по месту регистрации.
После заполнения черновика заявления на Госуслугах школа может запросить оригиналы документов. Приглашение на прием, а после и уведомление о зачислении появятся в личном кабинете родителя. Отказать могут только в случае, если мест в первых классах уже нет. Но если в выбранной школе учится старший брат или сестра, у младшего будет приоритет.