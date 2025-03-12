Жители улицы Ломоносова 13 марта на 8 часов останутся без воды

Воронежцам приносят извинения за доставленные неудобства и просят по необходимости заранее запасаться водой. Сразу после возобновления подачи ресурса, вода может изменить свой цвет. Это происходит из-за контакта труб с кислородом — сети мгновенно покрываются тонким слоем ржавчины. Это не опасно. Систему после запуска и заполнения очищают.