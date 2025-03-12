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Жители улицы Ломоносова 13 марта на 8 часов останутся без воды

Жители части улицы Ломоносова в четверг, 13 марта, останутся без водоснабжения из-за проведения плановых работ по замене задвижки на сетях.

Источник: Reuters

Об этом воронежцев предупреждают в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Работы будут проводиться в районе дома № 114/14.В течение восьми часов — с 10.00 до 18.00 — подача холодного водоснабжения будет ограничена в 17 домах, расположенных по следующим адресам: ул. Ломоносова, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/28, 14/29, 114/30, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35, 114/19, 114/20, 114/22, 114/22к1, 114/22к2, 114 г.

Воронежцам приносят извинения за доставленные неудобства и просят по необходимости заранее запасаться водой. Сразу после возобновления подачи ресурса, вода может изменить свой цвет. Это происходит из-за контакта труб с кислородом — сети мгновенно покрываются тонким слоем ржавчины. Это не опасно. Систему после запуска и заполнения очищают.