Желающих работать за 500 тысяч рублей в месяц ищут в Ростовской области

На зарплату от 300 тысяч рублей в 2025 году может претендовать старший PHP-программист. Требования включают опыт работы с фреймворком Symfony, базами данных и понимание клиент-серверного взаимодействия. Также от 300 тысяч рублей составляет оплата труда для управляющего крупяного завода. В этом случае необходимо наличие высшего образования и трехлетний стаж работы.