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Желающих работать за 500 тысяч рублей в месяц ищут в Ростовской области

Аналитики выяснили, кому в Ростовской области платят высокие зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Специалистов с самыми высокими зарплатами в Ростовской области перечислили аналитики портала hh.ru. Результаты представили после исследования рынка труда за период с начала 2025 года.

Оказалось, что доход руководителей заводов начинается от 360 тысяч рублей до вычета налогов. При трудоустройстве таких специалистов обращают внимание на опыт работы. В частности, требуют подтвердить стаж управления крупными производствами, а также навыки работы с большими командами.

Примерно столько же, от 350 тысяч рублей в месяц, предлагают в рамках вакансии data scientist. От кандидата требуют опыт работы с моделями машинного обучения, владение Python, знание SQL и ML-моделей.

На зарплату от 300 тысяч рублей в 2025 году может претендовать старший PHP-программист. Требования включают опыт работы с фреймворком Symfony, базами данных и понимание клиент-серверного взаимодействия. Также от 300 тысяч рублей составляет оплата труда для управляющего крупяного завода. В этом случае необходимо наличие высшего образования и трехлетний стаж работы.

В пятерку самых высокооплачиваемых вошла профессия офтальмохирурга. Такие специалисты могут получать от 250 до 500 тысяч рублей в месяц. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и 10-летний опыт работы в офтальмохирургии.