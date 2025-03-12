За неделю заболеваемость Covid-19 в Татарстане снизилась на 22,9%

Зарегистрировано 104 случая коронавируса за неделю — это на 22,9% меньше, чем неделей ранее. С начала эпидсезона учебный процесс был частично приостановлен в 177 классах 77 школ, одна школа закрывалась полностью. Однако на 10 марта все образовательные учреждения региона возобновили работу в штатном режиме.