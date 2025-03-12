Директор «Енисея»: Уход «Байкал-Энергии» из Суперлиги — большая потеря для хоккея с мячом

Пятикратный чемпион мира, спортивный директор клуба «Енисей» в Красноярске Сергей Ломанов-старший заявил, что приостановление участия «Байкал-Энергии» в Суперлиге (12+) — это большая потеря для хоккея с мячом. Он охарактеризовал иркутский ХК как «великий клуб с великой историей», пишет ИА IrkutskMedia.
«…Это потеря и для болельщиков, потому что у “Байкал-Энергии” они замечательные. Все это грустно. Здесь надо разбираться, почему федерация не борется, не ищет варианты. Никому ничего не надо», — отметил Сергей Ломанов в беседе с ТАСС.
Директор красноярского «Енисея» подчеркнул, что у «Байкал-Энергии» отличные молодые игроки, которые без работы не останутся.
Добавим, что о приостановлении участия «Байкал-Энергии» в Суперлиге стало известно на этой неделе. Как уточнялось, хоккейный клуб и холдинг Эн+ приняли совместное решение сосредоточиться на развитии детского спорта и заниматься воспитанием будущих спортсменов, которые будут представлять Иркутск в Высшей лиге (12+).
Также сообщалось, что представители Федерации хоккея с мячом России прилетят в Иркутск в ближайшие дни, чтобы разрешить ситуацию с клубом «Байкал-Энергия». Кроме того, депутат думы Иркутска Василий Донских, возглавлявший хоккейный клуб «Байкал-Энергия» на протяжении 11 лет, высказался о ситуации с командой. Он отметил, что без ХК в Суперлиге не может быть профессионального роста для перспективных одаренных ребят.