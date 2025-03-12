Президент Путин наградил петербургского режиссера Лопушанского орденом

«Новость стала для меня огромной неожиданностью, но я очень рад. Для любых творцов награды важны: народ они самолюбивый, а творчество — это огромный труд. Любые награды — доказательство того, что твой труд ценят, а это очень приятно», — признался Константин Лопушанский «Петербургскому дневнику».