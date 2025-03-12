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Президент Путин наградил петербургского режиссера Лопушанского орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» режиссера и профессора Государственного института кино и телевидения Санкт-Петербурга Константина Лопушанского.

Источник: Пресс-служба Президента России

Кинодраматург рассказал, что о представлении к награде узнал на студии «Ленфильм».

«Новость стала для меня огромной неожиданностью, но я очень рад. Для любых творцов награды важны: народ они самолюбивый, а творчество — это огромный труд. Любые награды — доказательство того, что твой труд ценят, а это очень приятно», — признался Константин Лопушанский «Петербургскому дневнику».

Константин Лопушанский родился в Днепропетровске и закончил московские Высшие курсы сценаристов и режиссеров (по первому образованию — музыкант), но почти все свои картины снял на «Ленфильме». Талант Лопушанского отмечал даже великий Андрей Тарковский. начинающий режиссер ассистировал мэтру на съемках «Сталкера» (0+).