В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны антибиотики

«Антибиотики могут навредить полезной бактериальной микрофлоре организма в полости рта или кишечника. Помимо этого, антибиотики обладают побочными эффектами, такими как боль в животе, диарея, сыпь, аллергическая реакция и другие», — отметили в красноярском Управлении Роспотребнадзора.