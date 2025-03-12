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В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны антибиотики

В Роспотребнадзоре посоветовали принимать антибиотики только по назначению врача.

Источник: РИА "Новости"

По словам специалистов, бесконтрольное употребление антибиотиков может причинить вред здоровью.

Антибиотики нацелены на борьбу с бактериями и не действуют на вирусы.

«Антибиотики могут навредить полезной бактериальной микрофлоре организма в полости рта или кишечника. Помимо этого, антибиотики обладают побочными эффектами, такими как боль в животе, диарея, сыпь, аллергическая реакция и другие», — отметили в красноярском Управлении Роспотребнадзора.

Употреблять антибиотики необходимо только по назначению врачей.

Ранее в Роспотребнадзоре расскзывали о пользе печени трески и о правильной варке макарон.