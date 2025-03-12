В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны антибиотики

По словам специалистов, бесконтрольное употребление антибиотиков может причинить вред здоровью.
Антибиотики нацелены на борьбу с бактериями и не действуют на вирусы.
«Антибиотики могут навредить полезной бактериальной микрофлоре организма в полости рта или кишечника. Помимо этого, антибиотики обладают побочными эффектами, такими как боль в животе, диарея, сыпь, аллергическая реакция и другие», — отметили в красноярском Управлении Роспотребнадзора.
Употреблять антибиотики необходимо только по назначению врачей.
Ранее в Роспотребнадзоре расскзывали о пользе печени трески и о правильной варке макарон.