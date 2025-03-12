АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Дополнительные меры безопасности введут на вокзалах и в аэропортах Казахстана, сообщили в МВД.
Сейчас ведомство готовит поправки в законодательство. Среди нововведений — системы обнаружения холодного оружия будут располагаться непосредственно на входе в аэропорты и вокзалы.
Напомним, утром 7 марта мужчина захватил в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы. Он схватил ее за волосы и стал угрожать ножом.
В это время в воздушной гавани находился 52-летний Муса Абдраимов — отец пятерых детей. Он проявил смелость и предложил себя в заложники вместо девушки.
Тот согласился и улучив момент, Муса обезвредил его. У него получилось внезапно выхватить нож у захватчика, после чего того скрутили.
Позже в Акорде сообщили, что Токаев поручил наградить храброго казахстанца. Вручил государственную награду герою аким Алматы Ерболат Досаев.
МВД возбудило три уголовных дела.