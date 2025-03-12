Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные меры безопасности введут на вокзалах и в аэропортах Казахстана

После недавнего захвата заложницы в аэропорту Алматы.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Дополнительные меры безопасности введут на вокзалах и в аэропортах Казахстана, сообщили в МВД.

Сейчас ведомство готовит поправки в законодательство. Среди нововведений — системы обнаружения холодного оружия будут располагаться непосредственно на входе в аэропорты и вокзалы.

Напомним, утром 7 марта мужчина захватил в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы. Он схватил ее за волосы и стал угрожать ножом.

В это время в воздушной гавани находился 52-летний Муса Абдраимов — отец пятерых детей. Он проявил смелость и предложил себя в заложники вместо девушки.

Тот согласился и улучив момент, Муса обезвредил его. У него получилось внезапно выхватить нож у захватчика, после чего того скрутили.

Позже в Акорде сообщили, что Токаев поручил наградить храброго казахстанца. Вручил государственную награду герою аким Алматы Ерболат Досаев.

МВД возбудило три уголовных дела.