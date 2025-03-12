В Приангарье 14 марта стартует месячник защиты прав потребителей

В службе потребительского рынка и лицензирования будет работать «горячая линия». С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) специалисты ведомства будут принимать звонки от населения о фактах нарушения прав потребителей по телефону 8 (3952) 24−38−14 .