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В Приангарье 14 марта стартует месячник защиты прав потребителей

Иркутская область, НИА-Байкал — Месячник защиты прав потребителей пройдет в Приангарье с 14 марта по 13 апреля.

Источник: НИА Байкал

Мероприятие проводится по инициативе службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. Как сообщила руководитель службы Ольга Степанова, мероприятие направлено на профилактику правонарушений в сфере защиты прав потребителей, просвещение и популяризацию вопросов данной области, а также повышение качества и культуры обслуживания населения области в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании.

Месячник приурочен к Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

В службе потребительского рынка и лицензирования будет работать «горячая линия». С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) специалисты ведомства будут принимать звонки от населения о фактах нарушения прав потребителей по телефону 8 (3952) 24−38−14.

В течение месяца в регионе пройдут просветительские мероприятия, направленные на защиту прав потребителей, в том числе открытые уроки для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.