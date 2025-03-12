В Приангарье 14 марта стартует месячник защиты прав потребителей

Мероприятие проводится по инициативе службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. Как сообщила руководитель службы Ольга Степанова, мероприятие направлено на профилактику правонарушений в сфере защиты прав потребителей, просвещение и популяризацию вопросов данной области, а также повышение качества и культуры обслуживания населения области в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании.
Месячник приурочен к Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.
В службе потребительского рынка и лицензирования будет работать «горячая линия». С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) специалисты ведомства будут принимать звонки от населения о фактах нарушения прав потребителей по телефону
В течение месяца в регионе пройдут просветительские мероприятия, направленные на защиту прав потребителей, в том числе открытые уроки для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.