Под Новогрудком пенсионер погиб, получив ожоги 80% тела на кладбище

Трагедия произошла 10 марта. В тот день 71-летний сельчанин убирался на могилах на кладбище, и решил поджечь сухую растительность. Мужчина поджег траву, но не рассчитал направление ветра, в итоге огонь стремительно распространился по кладбищу. Белорус сам боролся с пламенем, отчего на нем загорелась одежда. Сельчанин сам ликвидировал сильный пожар на территории кладбища, получил сильнейшие ожоги и с трудом добрался домой. Соседи вызвали скорую помощь.