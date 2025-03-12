Под Новогрудком пенсионер погиб, получив ожоги 80% тела на кладбище

В Новогрудском районе пенсионер погиб, получив 80% ожогов тела во время сильного пожара на кладбище. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Трагедия произошла 10 марта. В тот день 71-летний сельчанин убирался на могилах на кладбище, и решил поджечь сухую растительность. Мужчина поджег траву, но не рассчитал направление ветра, в итоге огонь стремительно распространился по кладбищу. Белорус сам боролся с пламенем, отчего на нем загорелась одежда. Сельчанин сам ликвидировал сильный пожар на территории кладбища, получил сильнейшие ожоги и с трудом добрался домой. Соседи вызвали скорую помощь.
Врачи диагностировали у пенсионера термические ожоги более 80% поверхности тела, от которых он скончался на следующий день в больнице.
И мы писали, что пенсионер погиб в собственном доме на пожаре под Калинковичами: «Нашли в кресле».
А еще крупный пожар на болотах наблюдали ночью жители Пинска.