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Под Новогрудком пенсионер погиб, получив ожоги 80% тела на кладбище

Пенсионер погиб, получив ожоги 80% тела, во время сильного пожара на кладбище под Новогрудком.

Источник: Комсомольская правда

В Новогрудском районе пенсионер погиб, получив 80% ожогов тела во время сильного пожара на кладбище. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Трагедия произошла 10 марта. В тот день 71-летний сельчанин убирался на могилах на кладбище, и решил поджечь сухую растительность. Мужчина поджег траву, но не рассчитал направление ветра, в итоге огонь стремительно распространился по кладбищу. Белорус сам боролся с пламенем, отчего на нем загорелась одежда. Сельчанин сам ликвидировал сильный пожар на территории кладбища, получил сильнейшие ожоги и с трудом добрался домой. Соседи вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали у пенсионера термические ожоги более 80% поверхности тела, от которых он скончался на следующий день в больнице.

И мы писали, что пенсионер погиб в собственном доме на пожаре под Калинковичами: «Нашли в кресле».

А еще крупный пожар на болотах наблюдали ночью жители Пинска.