12 марта команда ФК «Ростов» сразится против «Зенита»

Сегодня, 12 марта, игроки ФК «Ростов» сразятся на домашнем поле с ФК «Зенит». Матч пройдет в рамках ½ финала Кубка России, начало в 18:15 по московскому времени.
Фаворитами предстоящей встречи букмекеры считают команду из Санкт-Петербурга, также принимаются ставки на ничью. Напомним, кубковую борьбу донской клуб продолжил после победы над ФК «Спартак» со счетом 2:1 в ноябре 2024 года.
Болельщиков просят заранее приехать на сегодняшний матч. Проход на территорию стадиона «Ростов Арена» будет открыт уже с 16:15. Зайти можно будет только при наличии билета или абонемента через КПП G1, G4, G5, G7 (парковка P15), G8, GVIP. Вход гостевых болельщиков планируется через G11.