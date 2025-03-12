12 марта команда ФК «Ростов» сразится против «Зенита»

Болельщиков просят заранее приехать на сегодняшний матч. Проход на территорию стадиона «Ростов Арена» будет открыт уже с 16:15. Зайти можно будет только при наличии билета или абонемента через КПП G1, G4, G5, G7 (парковка P15), G8, GVIP. Вход гостевых болельщиков планируется через G11.