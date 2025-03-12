Бадарминский разлом есть на севере Иркутской области

Разлом связывает Усть-Илимск и Братск, так как проходит по берегу Усть-Илимского водохранилища. Добраться до него можно по воде, а в летний сезон — на машине со стороны Братского шоссе. Природное явление относится к объектам туристического интереса, и рядом с ним сделана территория с условным номером.