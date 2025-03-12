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Бадарминский разлом есть на севере Иркутской области

Разлом находится в восьми километрах от поселка Бадарма.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области, в восьми километрах от поселка Бадарма, есть ряд параллельных глубоких трещин с большим количеством пещер. Как сообщили в Росреестре Иркутской области, такое природное явление возникло из-за тектонического движения земной коры и получило название Бадарминский разлом.

— Площадь Бадарминского разлома составляет около 1 гектара. В разломе выделяют две основные чаши — большую и малую. Глубина большой чаши достигает 92 метров и на треть заполнена водой, имеющей в теплое время года изумрудный оттенок, — поделились в управлении.

Разлом связывает Усть-Илимск и Братск, так как проходит по берегу Усть-Илимского водохранилища. Добраться до него можно по воде, а в летний сезон — на машине со стороны Братского шоссе. Природное явление относится к объектам туристического интереса, и рядом с ним сделана территория с условным номером.