Более 365 км путей обновят на МЖД в ходе ремонтной кампании

Всего в работах будут задействованы 2,1 тыс. человек, а также специальная техника: 125 путевых машин тяжелого типа, 110 единиц автотракторной техники и 1,7 тыс. подвижного состава — вагоны хоппер-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника.