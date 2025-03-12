Более 365 км путей обновят на МЖД в ходе ремонтной кампании

«На МЖД стартует ремонтно-путевая кампания. В общей сложности в этом году обновим более 365 км пути, а также уложим 211 стрелочных переводов», — говорится в материале.
Уточняется, что самыми протяженными участками в Московской области станут: Бирюлево-Товарная — Домодедово (19,8 км), Гжель — Куровская (18,1 км), Бородино — Уваровка (16,1 км), Сандарово — Усады-Окружные (14,3 км), Щурово — Луховицы (14,2 км), Ожерелье — Пурлово (10,1 км).
Всего в работах будут задействованы 2,1 тыс. человек, а также специальная техника: 125 путевых машин тяжелого типа, 110 единиц автотракторной техники и 1,7 тыс. подвижного состава — вагоны хоппер-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника.