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Более 365 км путей обновят на МЖД в ходе ремонтной кампании

В рамках ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге (МЖД) обновят 365 км путей и уложат 211 стрелочных переводов, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Источник: РИА "Новости"

«На МЖД стартует ремонтно-путевая кампания. В общей сложности в этом году обновим более 365 км пути, а также уложим 211 стрелочных переводов», — говорится в материале.

Уточняется, что самыми протяженными участками в Московской области станут: Бирюлево-Товарная — Домодедово (19,8 км), Гжель — Куровская (18,1 км), Бородино — Уваровка (16,1 км), Сандарово — Усады-Окружные (14,3 км), Щурово — Луховицы (14,2 км), Ожерелье — Пурлово (10,1 км).

Всего в работах будут задействованы 2,1 тыс. человек, а также специальная техника: 125 путевых машин тяжелого типа, 110 единиц автотракторной техники и 1,7 тыс. подвижного состава — вагоны хоппер-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника.