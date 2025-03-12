Разработана система ранней диагностики болезней сельхозкультур

«Для идентификации фитопатогенов зачастую используют микробиологические методы — высевают патогенный штамм бактерии из растительного материала и изучают его морфологические и биохимические свойства. Этот процесс занимает большое количество времени, от нескольких дней до недели, и не позволяет точно определить вид фитопатогена. Кроме того, он применим только к растениям с уже видимыми признаками заболевания», — рассказала Зайцева.