Разработана система ранней диагностики болезней сельхозкультур

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Исследователи из Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) разработали новую систему диагностики заболеваний сельскохозяйственных культур, технология позволит выявить заболевания на ранних стадиях и спасти здоровые растения. Об этом ТАСС сообщила руководитель научной группы, старший научный сотрудник лаборатории экобиомониторинга и контроля качества ЯрГУ Юлия Зайцева.
«Предлагаемый нами молекулярно-генетический метод на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволит в течение нескольких часов определить фитопатоген с максимальной точностью. Преимуществом является и то, что данный метод подходит для исследований растений на ранних стадиях заболевания, например, чтобы отбросить зараженный посадочный материал», — сказала Зайцева.
Тест-система на основе ПЦР будет использоваться для диагностики патогенных микроорганизмов группы заболеваний «мягкая гниль» в сельскохозяйственной продукции. Проект получил поддержку Российского научного фонда. Ожидается, что комплекс повысит продуктивность растениеводческих предприятий в условиях дефицита российских систем анализа фитопатогенов.
«Для идентификации фитопатогенов зачастую используют микробиологические методы — высевают патогенный штамм бактерии из растительного материала и изучают его морфологические и биохимические свойства. Этот процесс занимает большое количество времени, от нескольких дней до недели, и не позволяет точно определить вид фитопатогена. Кроме того, он применим только к растениям с уже видимыми признаками заболевания», — рассказала Зайцева.