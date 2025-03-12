В нижегородском вузе открылось пространство для студенток с детьми

Новое пространство предназначено для студенческих семей, а также для молодых сотрудников вуза, воспитывающих детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет. Важно, что подобные комнаты появились по инициативе самих студентов. В университете более сотни молодых мам, и работа над проектом шла при их участии. Заполняя анкеты, они вносили свои пожелания: чтобы было близко и к дому, и к учебным корпусам, чтобы можно было перепеленать и покормить малыша, а также оставить его под присмотром папы, пока мама сдает зачет. Так и получилось. Пространство заняло первый этаж одного из общежитий и работает с 8.00 до 20.00. В комнате есть санузел, где можно принять душ, кулер с водой, пеленальная доска и стол, оборудование для подготовки детского питания, в том числе холодильник, микроволновая печь, мебель.