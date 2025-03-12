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В аэропорту Магнитогорска задерживается вылет и прилет самолетов

Воздушная гавань пока не может принять и отправить борты по трем авиарейсам. Об этом сообщается в онлайн-табло на сайте аэропорта.

Сегодня ночью, 12 марта, из Магнитогорска должны были вылететь два самолета в Казань и Минеральный воды. Однако напротив каждого из них в расписание есть надпись «задерживается». Отправка первого рейса должна была состояться в 3:00, а второго — в 4:20. В настоящее время расчетное время вылета перенесено на 12:00 и 14:30, соответственно.

Также согласно расписанию, сейчас на 11 часов задерживается прилет самолета из Минеральных вод. Борт должен был приземлиться в 3:20. Пока плановое время — 14:15. Отметим, что сегодня этот рейс единственный, который должен прибыть в Магнитогорск.

Также днем из города металлургов должны улететь еще два самолета в Москву в 13:10 и 23:00. Пока информации о задержке этих рейсов нет.