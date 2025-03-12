В аэропорту Магнитогорска задерживается вылет и прилет самолетов

Сегодня ночью, 12 марта, из Магнитогорска должны были вылететь два самолета в Казань и Минеральный воды. Однако напротив каждого из них в расписание есть надпись «задерживается». Отправка первого рейса должна была состояться в 3:00, а второго — в 4:20. В настоящее время расчетное время вылета перенесено на 12:00 и 14:30, соответственно.