Москомэкспертиза согласовала проект дома на 406 квартир в Зюзино по реновации

Уточняется, что новостройку возведут по адресу: ул. Херсонская, земельный участок 16. В односекционном первом корпусе запроектировано 184 квартиры. Второй корпус будет состоять из трех секций переменной этажности: в нем будет 222 квартиры. Корпуса объединит подземная автостоянка и одноэтажный стилобат, в котором предусмотрены помещения общественного и коммерческого назначения с отдельными выходами со стороны улицы.