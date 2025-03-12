Москомэкспертиза согласовала проект дома на 406 квартир в Зюзино по реновации

«Согласно проекту, в районе Зюзино в рамках программы реновации построят жилой дом, состоящий из двух корпусов. В общей сложности в нем будет 406 квартир, часть из которых спроектировали с учетом потребностей маломобильных жильцов», — приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.
Уточняется, что новостройку возведут по адресу: ул. Херсонская, земельный участок 16. В односекционном первом корпусе запроектировано 184 квартиры. Второй корпус будет состоять из трех секций переменной этажности: в нем будет 222 квартиры. Корпуса объединит подземная автостоянка и одноэтажный стилобат, в котором предусмотрены помещения общественного и коммерческого назначения с отдельными выходами со стороны улицы.
Также на первых этажах каждой секции по проекту предусмотрены входные группы жилой части дома со сквозными вестибюлями, лифтовыми холлами, колясочными, комнатами консьержей и помещениями для почтовых ящиков.