Создан первый в РФ ковочный манипулятор с видеосистемой кругового обзора

ЧЕЛЯБИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) создал первый в России импортоопережающий ковочный манипулятор, который перемещает, загружает заготовки в оборудование, при этом снабжен полноценным бортовым компьютером, системой кругового обзора. Новинка повышает уровень безопасности и надежности производственных процессов, сообщил ТАСС начальник отдела механизации САП ПАО «ЧКПЗ» Юрий Костриков.
«Специалисты ЧКПЗ разработали и успешно собрали уникальный для России ковочный манипулятор, который выгодно отличается от импортных аналогов. Это импортоопережение. Грузоподъемность машины составляет 300 кг. Ее использование поможет не только усовершенствовать технологические процессы, но и освоить изготовление новых изделий», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что манипулятор предназначен, чтобы перемещать и загружать заготовки в кузнечное оборудование вдоль производственной линии. Среди уникальных конструкторских решений можно перечислить цевочный механизм перемещения и энергоцепь кругового движения. Более того, для высокого уровня качества работы и безопасности в манипулятор впервые в России встроили видеосистему кругового обзора.
«Манипулятор также оборудовали полноценным бортовым компьютером, как в современном автомобиле. Он дает оператору возможность отслеживать общие сведения, вовремя реагировать на любые ситуации и предотвращать сбои», — отметил Костриков.
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» — одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли, основано в 1942 году.