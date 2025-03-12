Создан первый в РФ ковочный манипулятор с видеосистемой кругового обзора

Он пояснил, что манипулятор предназначен, чтобы перемещать и загружать заготовки в кузнечное оборудование вдоль производственной линии. Среди уникальных конструкторских решений можно перечислить цевочный механизм перемещения и энергоцепь кругового движения. Более того, для высокого уровня качества работы и безопасности в манипулятор впервые в России встроили видеосистему кругового обзора.