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Практически все вейпшопы Нижнего работают с нарушениями

В Нижнем Новгороде прошла инспекция торговых точек, торгующих вейпами, сообщил в своем Telegram-канале глава Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Источник: РИА "Новости"

В каждом проверенном магазине были зафиксированы нарушения. Очень часто продукция, содержащая никотин, располагается в непосредственной близости от товаров общего потребления, таких как напитки и жевательная резинка. Также почти повсеместно витрины с вейпами не закрыты, а на рекламных щитах снаружи и внутри магазинов присутствует изображение табачной продукции.

Данный рейд был организован членами Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области. На данном этапе проверяющие ограничились лишь устными предупреждениями в адрес владельцев бизнеса. Однако, в случае повторного выявления нарушений, к проверкам могут подключиться надзорные органы.