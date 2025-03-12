Практически все вейпшопы Нижнего работают с нарушениями

В каждом проверенном магазине были зафиксированы нарушения. Очень часто продукция, содержащая никотин, располагается в непосредственной близости от товаров общего потребления, таких как напитки и жевательная резинка. Также почти повсеместно витрины с вейпами не закрыты, а на рекламных щитах снаружи и внутри магазинов присутствует изображение табачной продукции.
Данный рейд был организован членами Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области. На данном этапе проверяющие ограничились лишь устными предупреждениями в адрес владельцев бизнеса. Однако, в случае повторного выявления нарушений, к проверкам могут подключиться надзорные органы.