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Психолог из Екатеринбурга выиграла в лотерею миллион рублей

Женщина купила лотерейные билеты в подарок мужу на 23 февраля.

Психолог из Екатеринбурга Татьяна Холодова выиграла миллион рублей в 1619-м тираже «Русского лото», приуроченном ко Дню защитника Отчества.

Сама женщина уверяет, что до этого не участвовала в лотереях, а лотерейные билеты купила по просьбе мужа в качестве подарка на 23 февраля.

«Когда выбирала билеты, я сперва взяла этот заветный в руки, потом положила его обратно, а потом снова к нему вернулась», — рассказала Татьяна.

Выигрыш она подарила мужу, поэтому именно он будет решать куда направить денежные средства.