Психолог из Екатеринбурга выиграла в лотерею миллион рублей

Психолог из Екатеринбурга Татьяна Холодова выиграла миллион рублей в 1619-м тираже «Русского лото», приуроченном ко Дню защитника Отчества.
Сама женщина уверяет, что до этого не участвовала в лотереях, а лотерейные билеты купила по просьбе мужа в качестве подарка на 23 февраля.
«Когда выбирала билеты, я сперва взяла этот заветный в руки, потом положила его обратно, а потом снова к нему вернулась», — рассказала Татьяна.
Выигрыш она подарила мужу, поэтому именно он будет решать куда направить денежные средства.