В Крыму открывают новые туристические направления

Кроме того, продолжается в республике реализация проекта «Большая Крымская тропа», которая протянулась на 750 км вдоль побережья и охватывает более 20 особо охраняемых природных территорий. Этот проект позволяет туристам насладиться красотой крымской природы и привлечь еще больше путешественников в регион.