В Крыму открывают новые туристические направления

С 2014 года было открыто 111 новых объектов, 34 из них прошли модернизацию. Мы видим, как повышается качество туристического сервиса, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
В этом году Крым радует туристов новыми культурными инициативами. В Алуште открылся электрический музей Теслы, в Гурзуфе — музей художника Константина Коровина, который организовал известный российский актер Сергей Жигунов, а в Симферополе — «Моя шоколадная фабрика». Также на Южном берегу Крыма появилась новая смотровая площадка над курортом «Мрия».
По словам Председателя Правительства, на полуострове активно развивается агропромышленный туризм. Благодаря государственной поддержке количество таких предприятий с 2022 года увеличилось в восемь раз.
В Министерства курортов и туризма Республики Крым заявили, что «фиксируют рост спроса на экскурсии по уникальным устрично-мидийным и улиточным фермам, а также винодельням».
Кроме того, продолжается в республике реализация проекта «Большая Крымская тропа», которая протянулась на 750 км вдоль побережья и охватывает более 20 особо охраняемых природных территорий. Этот проект позволяет туристам насладиться красотой крымской природы и привлечь еще больше путешественников в регион.