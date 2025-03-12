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Ветеран из Красноярска отпраздновал вековой юбилей

Губернатор края поздравил Степана Грандовского со 100-летним юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

Ветеран Великой Отечественной войны из Красноярска Степан Антонович Грандовский отметил вековой юбилей. Об этом рассказал губернатор края Михаил Котюков, который побывал в гостях у фронтовика и поздравил его.

Свой боевой путь Степан Антонович начал в 1943 году. Принимал участие в форсировании Днепра, получил ранение. После вернулся в строй и командовал артиллерийским отделением. Он награжден медалью «За боевые заслуги».

После войны фронтовик окончил Красноярский технологический институт, женился и воспитал двух дочерей. Работал на слюдяной фабрике в Заозерном, на пенсию ушёл с должности директора ачинской фабрики игрушек. Сейчас Степан Антонович проживает в краевом центре. Он любит швейное дело, пишет картины, а также занимается со штангой.