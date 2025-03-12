Ветеран из Красноярска отпраздновал вековой юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны из Красноярска Степан Антонович Грандовский отметил вековой юбилей. Об этом рассказал губернатор края Михаил Котюков, который побывал в гостях у фронтовика и поздравил его.
Свой боевой путь Степан Антонович начал в 1943 году. Принимал участие в форсировании Днепра, получил ранение. После вернулся в строй и командовал артиллерийским отделением. Он награжден медалью «За боевые заслуги».
После войны фронтовик окончил Красноярский технологический институт, женился и воспитал двух дочерей. Работал на слюдяной фабрике в Заозерном, на пенсию ушёл с должности директора ачинской фабрики игрушек. Сейчас Степан Антонович проживает в краевом центре. Он любит швейное дело, пишет картины, а также занимается со штангой.