Ветеран из Красноярска отпраздновал вековой юбилей

После войны фронтовик окончил Красноярский технологический институт, женился и воспитал двух дочерей. Работал на слюдяной фабрике в Заозерном, на пенсию ушёл с должности директора ачинской фабрики игрушек. Сейчас Степан Антонович проживает в краевом центре. Он любит швейное дело, пишет картины, а также занимается со штангой.