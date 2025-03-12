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Самарские леса очистят от захламленности за 17,9 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика для уборки территории городских лесов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре объявили торги на работы по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии Самары. На необходимые услуги готовы выделить немаленькую сумму. Так, начальная цена контракта составляет 17,9 миллионов рублей. Объявление было размещено 11 марта, окончание подачи заявок запланировано на 24 марта, а победителя выберут 26 марта.

Проект предусматривает очистку лесов от захламленности, отходов неликвидной древесины, валку погибших и поврежденных лесных насаждений, расчистку и содержание квартальных просек шириной не менее 3 метров. Также подрядчик должен будет сделать противопожарные минерализованные полосы, заменить информационные щиты и шлагбаумы.