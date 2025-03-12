Самарские леса очистят от захламленности за 17,9 млн рублей

Проект предусматривает очистку лесов от захламленности, отходов неликвидной древесины, валку погибших и поврежденных лесных насаждений, расчистку и содержание квартальных просек шириной не менее 3 метров. Также подрядчик должен будет сделать противопожарные минерализованные полосы, заменить информационные щиты и шлагбаумы.