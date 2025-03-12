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Актриса Катерина Шпица в Перми прочитает стихи и исполнит песни из фильмов

Творческий вечер уроженки Перми пройдет 12 марта.

В Перми 12 марта пройдет творческий вечер актрисы Катерины Шпицы. Со сцены Дома творчества «Губерния» она прочитает стихи и исполнит песни из кинофильмов.

Творческий вечер пройдет в рамках всероссийского конкурса молодежных и школьных театров «Моя игра». На встречу с Катериной Шпицей осталось ограниченное число билетов по 500 ₽. Ее начало организаторы запланировали на 19:00 (12+).

Катерина Шпица входит в число ярких российских актрис, на ее счету более 70 киноработ. Будущая актриса родилась 29 октября 1985 года в Перми.

Путь к профессии она начала с 15 лет в пермском Камерном театре «Новая драма». В декабре 2021 года Катерина Шпица поступила на заочное отделение факультета искусств Пермского института культуры по специальности «Артист драматического театра и кино».

Около года назад стало известно о личной трагедии актрисы. Об этом она поделилась в своих соцсетях.