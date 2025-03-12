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Циклон в дальневосточных регионах нарушил транспортное сообщение

Немало проблем коммунальщикам, энергетикам и дорожникам сразу нескольких регионов Дальнего Востока принес сильный снегопад.

Источник: Агентство «Москва»

В Хабаровском крае из-за непогоды отменили некоторые авиарейсы. Об этом сообщает авиакомпания «Хабаровские авиалинии». Так, аэропорт Николаевска-на-Амуре пришлось закрывать из-за низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. После того как очистили снег, воздушную гавань снова открыли. Авиарейсы Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи и в обратном направлении перенесли на 13 марта из-за погодных условий в последнем населенном пункте. Такая же ситуация с рейсами из Хабаровска в Чегдомын и обратно.

В Забайкальском крае штормовой ветер и снег повлекли отключения электричества в нескольких населенных пунктах Борзинского и Забайкальского округов. Большую часть аварий устранили довольно быстро. А на трассе между Краснокаменском и Мациевской дорожникам пришлось выйти на борьбу с последствиями стихии. Дорогу пришлось перекрывать. В частности, в связи с ухудшением погоды и снегопадами в Краснокаменском округе выезд специалистов департамента мировых судей и Госюрбюро региона, запланированный на 13 марта для оказания бесплатной юридической помощи жителям, отложили на неопределенный срок.

В Амурской области из-за снегопада пришлось отменить множество междугородних автобусных рейсов. Они должны были отправиться из Благовещенска в Белогорск, Тамбовку, Зею, Возжаевку, Серышево, Хабаровск и Константиновку.

Кроме того, по инициативе китайской стороны приостановлено движение пассажирских автобусов по трансграничному автомосту. При этом грузовые перевозки осуществляются стабильно.

В ночь на 12 марта на Благовещенск выпало три миллиметра осадков — такие данные привели в Амурском гидрометцентре. Синоптики отметили, что снег продолжит идти до конца дня. На борьбу с последствиями непогоды вышли не только коммунальщики, но и управляющие компании.

«Наши дворники полностью оснащены необходимым инвентарем. Для удобства собственников с утра они подмели подходы к подъездам. Остальные зоны уберут после окончания осадков», — пообещал руководитель одной из «управляек» Андрей Андреев.