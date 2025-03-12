Циклон в дальневосточных регионах нарушил транспортное сообщение

В Забайкальском крае штормовой ветер и снег повлекли отключения электричества в нескольких населенных пунктах Борзинского и Забайкальского округов. Большую часть аварий устранили довольно быстро. А на трассе между Краснокаменском и Мациевской дорожникам пришлось выйти на борьбу с последствиями стихии. Дорогу пришлось перекрывать. В частности, в связи с ухудшением погоды и снегопадами в Краснокаменском округе выезд специалистов департамента мировых судей и Госюрбюро региона, запланированный на 13 марта для оказания бесплатной юридической помощи жителям, отложили на неопределенный срок.