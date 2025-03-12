Самозапрет на кредиты уже установили более 85 тысяч жителей Красноярского края

Сервис по самозапрету на кредиты на сайте Госуслуги заработал 1 марта. По данным министерства цифрового развития Красноярского края, за первые десять дней его работы, им воспользовались уже более 85,5 тысячи жителей.
Всего в России такой запрет оформили более 5 миллионов человек.
Запретить выдачу кредитов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью или частично. По статистике порядка 90% заявителей выбирают установку полного запрета.
Целью появления такого сервиса является защита граждан от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам. Снять ограничение можно в любой момент на сайте Госуслуги, — поясняют в министерстве цифрового развития Красноярского края.
Добавим, развитие портала госуслуг реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».