Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самозапрет на кредиты уже установили более 85 тысяч жителей Красноярского края

За первые 10 дней марта.

Источник: Агентство «Москва»

Сервис по самозапрету на кредиты на сайте Госуслуги заработал 1 марта. По данным министерства цифрового развития Красноярского края, за первые десять дней его работы, им воспользовались уже более 85,5 тысячи жителей.

Всего в России такой запрет оформили более 5 миллионов человек.

Запретить выдачу кредитов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью или частично. По статистике порядка 90% заявителей выбирают установку полного запрета.

Целью появления такого сервиса является защита граждан от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам. Снять ограничение можно в любой момент на сайте Госуслуги, — поясняют в министерстве цифрового развития Красноярского края.

Добавим, развитие портала госуслуг реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».