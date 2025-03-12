Самозапрет на кредиты уже установили более 85 тысяч жителей Красноярского края

Целью появления такого сервиса является защита граждан от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам. Снять ограничение можно в любой момент на сайте Госуслуги, — поясняют в министерстве цифрового развития Красноярского края.