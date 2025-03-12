В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла

«Проект “Якутяне — труженики тыла” в преддверии 80-летия Победы инициировал глава Якутска Евгений Григорьев. Портал podvigyakutska.ru призван собрать на одном информационном ресурсе имена всех тружеников тыла, увековечить трудовой подвиг наших дедов, прадедов, которые наравне с фронтом ковали Великую Победу. Каждый горожанин может принять участие, оставив на портале информацию (фото-, видеоматериалы) и воспоминания о своих родных и близких, трудившихся в годы Великой Отечественной войны, проживавших не только в Якутске, но и по всей территории ЯАССР», — отметил Сергеев.