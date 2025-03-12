В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла

ЯКУТСК, 12 мар — РИА Новости. Власти Якутска к 80-летию Победы создали единый портал с информацией о тружениках тыла, в проекте смогут принять участие все желающие, сообщил РИА Новости руководитель авторского коллектива проекта, советник мэра Якутска Сергей Сергеев.
«Проект “Якутяне — труженики тыла” в преддверии 80-летия Победы инициировал глава Якутска Евгений Григорьев. Портал podvigyakutska.ru призван собрать на одном информационном ресурсе имена всех тружеников тыла, увековечить трудовой подвиг наших дедов, прадедов, которые наравне с фронтом ковали Великую Победу. Каждый горожанин может принять участие, оставив на портале информацию (фото-, видеоматериалы) и воспоминания о своих родных и близких, трудившихся в годы Великой Отечественной войны, проживавших не только в Якутске, но и по всей территории ЯАССР», — отметил Сергеев.
По словам создателей портала, на данный момент в реестре награжденных размещены имена более 11 тысяч тружеников тыла. От горожан поступило порядка 900 воспоминаний. Собраны данные о 300 предприятиях.
Также в 2025 году в столице республики запланировано открытие мемориального комплекса в честь присвоения Якутску звания города трудовой доблести.
В Якутии живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны. Первым из якутян был удостоен звания Героя Советского Союза Федор Кузьмич Попов в 1944 году.
Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания «Город трудовой доблести».