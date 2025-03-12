Более половины жителей Новосибирска пользуются нейросетями

Также примечательно, что активность использования ИИ, как выяснилось, зависит от уровня дохода: так среди тех, чья зарплата меньше 50 тыс. рублей нейросети используют лишь 23%, в то время как среди опрошенных с доходом от 100 тыс. этот показатель составляет уже 55%.