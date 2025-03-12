Более половины жителей Новосибирска пользуются нейросетями

52% новосибирцев пользуются нейросетями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.
Согласно результатам исследования, 32% респондентов используют искусственный интеллект в личных целях, 17% — в рабочих и столько же для учёбы. При этом мужчины делают это чаще женщин: 53% портив 44%. При этом для профессиональных целей ИИ чаще задействуют, как правило, именно женщины.
Как показал опрос, уровень вовлечённости в технологии напрямую зависит от возраста: так к помощи нейросетей прибегают 67% новосибирцев в возрасте до 35 лет, 43% — от 35 до 45 лет и только 22% среди тех, кто старше 45.
Также примечательно, что активность использования ИИ, как выяснилось, зависит от уровня дохода: так среди тех, чья зарплата меньше 50 тыс. рублей нейросети используют лишь 23%, в то время как среди опрошенных с доходом от 100 тыс. этот показатель составляет уже 55%.
«Среди пользователей нейросетей 28% полностью удовлетворены качеством выполнения запросов, 57% — скорее удовлетворены, 12% — скорее не удовлетворены, а 3% — не удовлетворены вовсе», — уточнили в пресс-службе SuperJob.
Опрос проводился с 26 февраля по 10 марта 2025 года.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске и еще шести городах будут снимать сериал об ИИ.