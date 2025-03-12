В зоосаде Хабаровска пополнение — родились козлята-двойняшки и ягнёнок

В Хабаровске, в зоосаде «Приамурский» — радостное событие: козочка Эли стала мамой двойняшек — козлика Ареса и козочки Али, а овечка Бигги принесла ягнёнка Рокки, сообщает телеграм-канал зоосада «Приамурский».
Рождение сразу трёх малышей — редкость для зоосада. Сотрудники говорят, что мамы отлично справляются со своими обязанностями, а новорождённые полны сил и энергии.
«Малыши чувствуют себя хорошо, пьют молоко, много отдыхают, но уже делают первые шаги. Они пока ещё не слишком уверенные, но с каждым днём становятся всё активнее», — рассказали в зоосаде.
Пока новорождённые находятся в тёплом помещении, где за ними тщательно ухаживают. Однако совсем скоро, с приходом устойчивого тепла, козлята и ягнёнок выйдут на улицу и смогут порадовать посетителей.
«Мы ждём, когда установится плюсовая температура, чтобы перевести их в открытый вольер. Тогда все желающие смогут увидеть наших малышей и, конечно, сделать фотографии», — добавили сотрудники.