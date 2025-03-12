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Кондитеры лидируют по росту зарплат в Новосибирской области

В среднем, зимой кондитеры могли рассчитывать на 95 254 ₽/мес.

Источник: Om1 Новосибирск

Аналитический центр «Авито Работа» провел исследование предлагаемых зарплат в вакансиях за зиму 2024−2025 годов в Новосибирской области.

Согласно данным платформы, наиболее существенный рост зарплатных предложений за год зафиксирован для кондитеров — 87%. В среднем зимой кондитеры могли рассчитывать на 95 254 ₽/мес.

На втором месте по динамике роста — менеджеры по организации мероприятий (+86% за год). Средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составила 94 691 ₽/мес.

Также отмечается значительный рост зарплат для фасовщиков (+61%), каменщиков (+55%) и геодезистов (+54%). Зимой 2024/2025 годов фасовщикам предлагали в среднем 75 433 ₽/мес, каменщикам — 131 915 ₽/мес, а геодезистам — 159 503 ₽/мес.

«Авито Работа» подчеркивает, что зарплатные предложения для офисных специалистов могут превышать 100 000 ₽/мес, в зависимости от опыта, грейда и зоны ответственности.