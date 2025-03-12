Две женщины обокрали своих знакомых в Хабаровском крае

В Вяземском районе произошли две кражи, в которых подозреваемыми стали знакомые потерпевших. Женщины сообщили в полицию о пропаже драгоценностей и продуктов из их домов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В одном из сел Вяземского района 54-летняя женщина заметила, что пропали золотые сережки стоимостью 27 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к краже причастна 48-летняя женщина, которая помогала по хозяйству потерпевшей. Она украла сережки и сдала их в ломбард, а деньги потратила на покупку алкоголя.
Второй случай произошел с 55-летней женщиной, у которой из дома исчезли 45 банок варенья и 50 литров замороженных ягод. Она оценила ущерб в 25 тысяч рублей.
«К краже причастна 34-летняя соседка, которой потерпевшая оставляла ключи от дома. Женщина продала продукты и потратила деньги на спиртное», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
По обоим случаям заведены уголовные дела.