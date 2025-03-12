Две женщины обокрали своих знакомых в Хабаровском крае

В одном из сел Вяземского района 54-летняя женщина заметила, что пропали золотые сережки стоимостью 27 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к краже причастна 48-летняя женщина, которая помогала по хозяйству потерпевшей. Она украла сережки и сдала их в ломбард, а деньги потратила на покупку алкоголя.