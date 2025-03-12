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ГПК: въезда в Евросоюз ожидают более 1200 фур

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1200 грузовиков ожидают въезда в ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: БЕЛТА

Скопление фур на литовском направлении ежедневно растет. Несмотря на это, сотрудники литовского «Шальчининкая» (сопредельный «Бенякони) за минувшие сутки снизили процент оформления в три раза, а “Мядининкая” (сопредельный “Каменный Лог”) — вдвое.

Въезда в Литву перед погранпереходами «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») и «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») ожидают 450 и 410 фур соответственно. Литовские контрольные службы за сутки пропустили из Беларуси всего 15% и 8% большегрузов от нормы.

Перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») количество ожидающего транспорта существенно не изменилось — 350 фур. Его сотрудники за сутки приняли на свою территорию 59% авто от нормы.

На латвийском направлении очередь в ЕС по-прежнему отсутствует.

Перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест») традиционно фиксируется существенное скопление легковушек — 130 авто. За сутки его контрольные службы выполнили норму по пропуску транспорта из Беларуси на 39%.