ГПК: въезда в Евросоюз ожидают более 1200 фур

Скопление фур на литовском направлении ежедневно растет. Несмотря на это, сотрудники литовского «Шальчининкая» (сопредельный «Бенякони) за минувшие сутки снизили процент оформления в три раза, а “Мядининкая” (сопредельный “Каменный Лог”) — вдвое.
Въезда в Литву перед погранпереходами «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») и «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») ожидают 450 и 410 фур соответственно. Литовские контрольные службы за сутки пропустили из Беларуси всего 15% и 8% большегрузов от нормы.
Перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») количество ожидающего транспорта существенно не изменилось — 350 фур. Его сотрудники за сутки приняли на свою территорию 59% авто от нормы.
На латвийском направлении очередь в ЕС по-прежнему отсутствует.
Перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест») традиционно фиксируется существенное скопление легковушек — 130 авто. За сутки его контрольные службы выполнили норму по пропуску транспорта из Беларуси на 39%.