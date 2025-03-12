ГПК: въезда в Евросоюз ожидают более 1200 фур

Въезда в Литву перед погранпереходами «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») и «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») ожидают 450 и 410 фур соответственно. Литовские контрольные службы за сутки пропустили из Беларуси всего 15% и 8% большегрузов от нормы.