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Красноярск попал в «Паспорт путешественника» от популярного сервиса авиабилетов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сервис авиабилетов представил «Паспорт путешественника» по российским регионам.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Сервис по поиску и покупке авиабилетов «Авиасейлс» запустил новый проект для любителей путешествий по России — «Паспорт путешественника». В этом паспорте 28 страниц, каждая из которых посвящена отдельному региону. Одна из страниц посвящена Красноярску, рассказывают в мэрии.

На специальной брендированной стойке в аэропорту путешественники могут поставить памятный штамп о прибытии в город, страница о котором есть в их «Паспорте».

По словам специалистов сервиса, за последний год на 4% стало больше путешествий в Красноярск.