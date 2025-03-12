Красноярск попал в «Паспорт путешественника» от популярного сервиса авиабилетов

Сервис по поиску и покупке авиабилетов «Авиасейлс» запустил новый проект для любителей путешествий по России — «Паспорт путешественника». В этом паспорте 28 страниц, каждая из которых посвящена отдельному региону. Одна из страниц посвящена Красноярску, рассказывают в мэрии.
На специальной брендированной стойке в аэропорту путешественники могут поставить памятный штамп о прибытии в город, страница о котором есть в их «Паспорте».
По словам специалистов сервиса, за последний год на 4% стало больше путешествий в Красноярск.